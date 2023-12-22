Правительства РФ и КНР вместе займутся сохранением амурского тигра и дальневосточного леопарда

Как отметили авторы поста, не признающие государственных границ краснокнижные звери регулярно уходили на территорию КНР.

Недавно правительства России и Китая договорились о создании трансграничного резервата для сохранения амурского тигра и дальневосточного леопарда. На новость братии внимание эксперты Telegram-канала "Мейстер".

Как отметили авторы поста, не признающие государственных границ краснокнижные звери регулярно уходили на территорию КНР. Там их жизнь подергалась опасности в силу высокого уровня браконьерства. Известно, что тигр и леопард идут на нужды "традиционной медицины" практически без остатка, а их шкура стоит очень дорого.

Теперь охрана больших кошек будет налажена по обе стороны границы, а ученые-зоологи планируют обмениваться данным о наблюдении за животными и совместно изучать их. Учитывая что еще лет 30 назад вопрос стоял о том, сохранится ли тигр и леопард в дикой природе в принципе, это огромное достижение. Telegram-канал "Мейстер"

Ранее мы сообщили о том, что рост ВВП России составил 5,4%, к прошлому году.

Фото: Pxhere