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Рост ВВП России составил 5,4%, к прошлому году: мнение экспертов
Сегодня, 8:39
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Рост ВВП России составил 5,4%, к прошлому году: мнение экспертов

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В последнем квартале 2023 года экономика подросла на 4,9% по отношению к аналогичному периоду 2022 года.

ВВП РФ в I квартале 2024 года вырос по отношению к аналогичному прошлогоднему периоду на 5,4%. Это означает ускорение темпов роста по сравнению с прошлым годом, пишет Telegram-канал "Мейстер".

Кроме того, эксперты отметили, что в последнем квартале 2023 года экономика подросла на 4,9% по отношению к аналогичному периоду 2022 года. Суммарный рост в 2023 году составил 3,6%.

Мы уже говорили, что у экономики России и дальше есть потенциал к росту быстрее прогнозных значений. Думаем, что в этом году эта тенденция продолжится – сейчас прогнозы в основном в диапазоне 2,8–3,6%. Развивающееся импортозамещение со вводом новых производств будет подталкивать этот рост и дальше.

Telegram-канал "Мейстер"

Ранее эксперты прокомментировали перечень товаров для параллельного импорта.

Фото: Pxhere

Теги: мейстер, новости россии
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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