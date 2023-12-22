Эксперты прокомментировали перечень товаров для параллельного импорта

Если владелец бренда ушел с рынка, он оказывается в списке для параллельного импорта.

Российские предприниматели, вчитываясь в списки запрещенных товаров из очередного пакета западных санкций, часто просят запретить импорт новых категорий, которые они начали успешно производить в России. При этом в сторону поддержки российского бизнеса движется и федеральное правительство через установление правил параллельного импорта, пишет Telegram-канал "Мейстер".

Перечень товаров для параллельного импорта, который ведет Минпромторг РФ с апреля 2022-го года, можно смело назвать одним из инструментов управления экономикой. Условия для попадания в него просты: если владелец бренда ушел с рынка, он оказывается в списке для параллельного импорта. Так скотч Bell"s был включен в него, чтобы насытить рынок популярной маркой виски к новому 2023-му году. Но весь регуляторный потенциал списка, увы, не используется. Ведь исключать из перечня можно не только "вернувшиеся" бренды, но и товары, производство которых удалось наладить в России.

Хороший пример — бренды, условно, пива и вина, которые гордо и громко уходили из России. Однако лакомый кусочек рынка терять никому не хочется, поэтому они продолжают лицемерно продавать свою продукцию через дистрибьюторский буфер в Прибалтике, зарабатывая на этом даже больше, а потом отчисляют налоги в ЕС и фактически спонсируют помощь ВСУ. В таком случае меры могут быть даже жестче, чем текущие повышение ввозных пошлин. Сейчас она, конечно, стимулирует внутреннее производство. Но именно исключение из перечня параллельного импорта кажется следующим логичным шагом в продолжении этой политики для многих категорий товаров. Telegram-канал "Мейстер"

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Фото: Piter.TV