Clubhouse открыл доступ для всех желающих

Теперь приглашения будут не нужны.

Соцсеть Clubhouse предоставила всем желающим возможность присоединиться к использованию сервиса. Теперь нет необходимости получать приглашения от зарегистрированных пользователей. Информация об этом появилась на сайте соцсети.

Мы устранили нашу систему списков ожидания, чтобы каждый мог присоединиться, - говорится в сообщении.

Напомним, что к соцсети ранее можно было присоединиться только по приглашению. Кроме того, Clubhouse доступен стал и для пользователей Android.

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Фото: pexels