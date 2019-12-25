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Clubhouse открыл доступ для всех желающих
Сегодня, 11:27
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Clubhouse открыл доступ для всех желающих

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Теперь приглашения будут не нужны.

Соцсеть Clubhouse предоставила всем желающим возможность присоединиться к использованию сервиса. Теперь нет необходимости получать приглашения от зарегистрированных пользователей. Информация об этом появилась на сайте соцсети.

Мы устранили нашу систему списков ожидания, чтобы каждый мог присоединиться, - говорится в сообщении.

Напомним, что к соцсети ранее можно было присоединиться только по приглашению. Кроме того, Clubhouse доступен стал и для пользователей Android.

Ранее мы писали, что в 2021 году петербургские вузы подняли цены на обучение. Стоимость обучения зависит от направления и финансовой поддержки. 

Фото: pexels 

Теги: clubhouse, clubhouse стал доступен для всех
Категории: Лента новостей, Наука и технологии, Фабрика Знаний, Мировые новости,

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