Университеты Петербурга готовятся покорять Clubhouse

Некоторые из них уже активничают в соцсети, другие только ждут приглашения.

Университеты Петербурга начали покорять новую соцсеть Clubhouse или собираются это сделать. Платформу, где общение происходит только в аудиоформате, уже изучает ИТМО, который организовал комнату для обсуждения современного образования. Как рассказали "Невские новости", в то же время политехнический университет имени Петра Великого выбирает со студентами удобный формат для развития в соцсети, а СПбГПМУ ждет приглашения в Clubhouse. По признанию сотрудников вуза, они пока не очень понимают, как работает соцсеть, но уже присматриваются к ней.

Одни эксперты считают, что педагоги должны подстраиваться под современные веяния и интересы молодого поколения. Любую актуальную для молодежи платформу можно ценностно наполнить. Другие полагают, что в соцсетях вроде Clubhouse может потеряться главная цель образования – служение всему, что прописано в уставах.

Скорее стоит работать над официальными сайтами или страницами, чтобы они являлись источниками информации. У нас дефицит актуальной информации, и качественный контент почерпнуть невозможно, хотя мы все его ждем. эксперт

Песков счел недоразумением предложение Маска к Путину пообщаться в Clubhouse.

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