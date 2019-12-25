Песков счел недоразумением предложение Маска к Путину пообщаться в Clubhouse

По его словам, реакции с другой стороны не последовало.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков счел недоразумением предложение предпринимателя, создателя SpaceX и Tesla Илона Маска к Владимиру Путину пообщаться в Clubhouse.

Это, видимо, было недоразумение, потому что мы тоже задали вопрос, дабы уточнить детали предложения. Дмитрий Песков, официальный представитель Кремля

По его словам, реакции с другой стороны не последовало — что позволяет считать тему исчерпанной.

Ранее Кремль оценил намерение Евросоюза ввести сертификаты вакцинации.

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