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Песков счел недоразумением предложение Маска к Путину пообщаться в Clubhouse
Сегодня, 13:14
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matveyvn

Песков счел недоразумением предложение Маска к Путину пообщаться в Clubhouse

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По его словам, реакции с другой стороны не последовало.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков счел недоразумением предложение предпринимателя, создателя SpaceX и Tesla Илона Маска к Владимиру Путину пообщаться в Clubhouse.

Это, видимо, было недоразумение, потому что мы тоже задали вопрос, дабы уточнить детали предложения.

Дмитрий Песков, официальный представитель Кремля

По его словам, реакции с другой стороны не последовало — что позволяет считать тему исчерпанной.

Ранее Кремль оценил намерение Евросоюза ввести сертификаты вакцинации.

Фото: pixabay.com

Теги: илон маск, песков, путин
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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