Песков счел недоразумением предложение Маска к Путину пообщаться в Clubhouse

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков счел недоразумением предложение предпринимателя, создателя SpaceX и Tesla Илона Маска к Владимиру Путину пообщаться в Clubhouse.
Это, видимо, было недоразумение, потому что мы тоже задали вопрос, дабы уточнить детали предложения.
Дмитрий Песков, официальный представитель Кремля
По его словам, реакции с другой стороны не последовало — что позволяет считать тему исчерпанной.
Ранее Кремль оценил намерение Евросоюза ввести сертификаты вакцинации.
Фото: pixabay.com
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