Беглов рассказал о развитии паллиативной помощи в Петербурге

Более 900 паллиативных коек работают в больницах Петербурга.

В Петербурге продолжают развивать систему паллиативной помощи, увеличивая возможности лечения в медицинских учреждениях и ухода за тяжелобольными пациентами на дому. Об этом сообщили в Смольном в обращении губернатора Александра Беглова ко Всемирному дню хосписов и паллиативной помощи, который отмечается 10 октября.

Глава города выразил благодарность врачам, медсестрам, социальным работникам и волонтерам, которые поддерживают пациентов с тяжелыми заболеваниями и помогают их семьям.

Петербург стал одним из первых российских городов, где начали развивать хосписную помощь. Первый в стране взрослый хоспис открылся в Лахте в 1990 году. В 2003 году по инициативе протоиерея Александра Ткаченко появился первый детский хоспис, а в 2022 году начал работу первый в России хоспис для молодых взрослых.

За последние 8 лет количество паллиативных коек в городе выросло более чем на 20 %. Сейчас в Петербурге оборудовано свыше 900 таких мест. Вместимость центра респираторной поддержки за это время увеличилась втрое: с 10 мест в 2018 году до 30 в настоящее время.

С 2018 года число выездных патронажных бригад увеличилось на 40 %. Город также совершенствует оснащение медицинских учреждений, расширяет социальную поддержку пациентов и организует обучение врачей и медсестер на федеральных образовательных площадках.

Тяжелобольных жителей обеспечивают необходимыми лекарствами за счет городского бюджета. Кроме того, в Петербурге действует программа бесплатного обеспечения клиническим питанием на дому. За 7 лет этой мерой социальной поддержки воспользовались более 6 тыс. человек.

Александр Беглов поблагодарил специалистов и волонтеров, участвующих в оказании паллиативной помощи, и пожелал им здоровья, благополучия и сил.

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Фото: Piter.TV