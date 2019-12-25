Бесплатное питание на дому получили более 6 тысяч жителей Петербурга

Петербург увеличивает возможности помощи тяжелобольным пациентам на дому.

В Петербурге продолжают развивать систему паллиативной помощи, расширяя возможности лечения в стационарах и ухода за тяжелобольными пациентами на дому. Об этом сообщили в Смольном в обращении губернатора Александра Беглова ко Всемирному дню хосписов и паллиативной помощи, который отмечается 10 октября.

Глава города поблагодарил врачей, медсестер, социальных работников и волонтеров, которые помогают пациентам с тяжелыми заболеваниями и поддерживают их семьи.

Петербург стал одним из первых городов России, где начали развивать хосписную помощь. Первый в стране взрослый хоспис открылся в Лахте в 1990 году. В 2003 году по инициативе протоиерея Александра Ткаченко появился первый детский хоспис, а в 2022 году начал работу первый в России хоспис для молодых взрослых.

За последние 8 лет количество паллиативных коек в городе увеличилось более чем на 20 %. Сейчас в Петербурге оборудовано свыше 900 таких мест. Вместимость центра респираторной поддержки выросла втрое: с 10 мест в 2018 году до 30 сегодня.

С 2018 года число выездных патронажных бригад увеличилось на 40 %. Город также совершенствует оснащение медицинских учреждений, расширяет социальную поддержку и организует обучение врачей и медсестер на федеральных образовательных площадках.

Тяжелобольных петербуржцев обеспечивают необходимыми лекарствами за счет городского бюджета. Кроме того, в городе действует программа бесплатного обеспечения клиническим питанием на дому. За 7 лет этой мерой социальной поддержки воспользовались более 6 тыс. человек.

Александр Беглов поблагодарил всех, кто работает в сфере паллиативной помощи, и пожелал специалистам здоровья, благополучия и сил.