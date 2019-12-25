Поезда из Петербурга в Новороссийск и Владикавказ задержали из-за атаки БПЛА

Три пассажирских поезда, следующих в Петербург и из него, задерживаются из-за повреждения железнодорожного моста в Ростовской области. Причиной происшествия стала атака беспилотников. Об этом сообщили в пресс-службе АО "Федеральная пассажирская компания".
Всего в пути задерживаются 25 пассажирских поездов. Повреждения затронули участок железной дороги Ростов — Батайск.
Среди задержанных составов — поезд № 35 Адлер — Санкт-Петербург, № 122 Санкт-Петербург — Новороссийск и № 252 Санкт-Петербург — Владикавказ. Также нарушения движения затронули поезда, следующие в Москву, Архангельск, Нижний Новгород, Томск, Воркуту и другие города.
В ФПК сообщили, что сотрудники поездных бригад помогают пассажирам. Тем, чьи поезда задерживаются более чем на 4 часа, предоставляют питание.
Ранее сообщалось, что в результате ночной атаки беспилотников в Ростовской области были повреждены многоквартирные дома и железнодорожный мост. В Батайске беспилотник попал в незаселенную многоэтажку жилого комплекса, после чего начался пожар.
Кроме того, повреждения получили 2 судна в Азове, а на территории складских предприятий возник пожар. За медицинской помощью обратились 6 жителей Ростова. По данным публикации, за ночь в регионе уничтожили и подавили более 100 беспилотников.
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Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)
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