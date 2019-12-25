В Летнем саду Петербурга устроят книжную ярмарку с каталогами Русского музея

Русский музей проведет книжную ярмарку в Оранжерее Летнего сада 10 октября.

В Оранжерее Летнего сада в Петербурге 10 октября состоится книжная ярмарка, посвященная русскому искусству и творчеству известных живописцев. Об этом сообщили в официальном канале Русского музея в мессенджере "Макс".

Мероприятие будет открыто для посетителей с 12:00 до 18:00. В продаже появятся книги о тематических выставках и постоянной экспозиции музея, а также редкие издания из архивных коллекций.

Отдельную часть ассортимента составят иллюстрированные каталоги, подготовленные специалистами Русского музея. В них собраны произведения из музейного собрания, материалы о выставочных проектах и сведения о различных направлениях русского искусства.

Большинство каталогов будут продаваться со скидкой 20 %. Исключение составят издания, выпущенные к выставкам последних лет.

Ярмарку организуют в Оранжерее Летнего сада, расположенной в Красном огороде.

Фото: пресс-служба Русского музея / Ирина Раскина