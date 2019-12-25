Пока преждевременно говорить о введении подобных единых сертификатов.

Кремль оценил намерение Евросоюза ввести сертификаты вакцинации. С заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова приводит телеканал "360".

Он отметил, что пока преждевременно говорить о введении подобных единых сертификатов.

Подобная договоренность и подобное общее понимание в Евросоюзе — это, конечно, очень важный аспект. Дмитрий Песков, официальный представитель Кремля

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила о согласии лидеров Евросоюза ввести сертификаты о вакцинации для тех граждан, которые поставили себе прививку от коронавируса. В Германии подчеркнули, что на проработку технических и правовых вопросов у Евросоюза уйдет около трех месяцев.

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