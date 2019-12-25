Драка в петербургской школе привела к травмам 13-летнего ученика

Полиция проверит драку между учениками в одной из школ Красногвардейского района.

В Красногвардейском районе Петербурга 13-летний школьник получил ушибы в результате драки с другим учеником. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Информация о пострадавшем поступила в полицию 9 октября около 14:00 из медицинского учреждения. После оказания необходимой помощи подростка отпустили домой.

По предварительным данным, конфликт произошел в школе. Инспектор по делам несовершеннолетних проводит проверку. Собранные материалы планируют передать в следственные органы.

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