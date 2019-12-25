В Москве ответили на вопрос прессы о поздравлении от американского президента-республиканца Трампа в день рождения российского президента Владимира Путина. Соответствующий комментарий журналистам на регулярном брифинге от 8 октября делал официальный представитель главы нашего государства Дмитрий Песков. Пресс-секретарь Кремля заметил, что никакой официальной телеграммы из Белого дома по случаю праздника администрация Президента России не получала.
Напомним, что 7 октября 2026 года Владимиру Путину исполнилось 74 года. Он родился в 1952 году.
Поздравительной телеграммы от Трампа не было.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля
Также чиновник пояснил, что никакой задержки в согласовании телефонного разговора президентов Владимира Путина и Дональда Трампа нет. Однако со своей стороны Москва сообщать о контактах по мере организация такого события.
В Кремле рассказали о подготовке к прямой линии Путина.
Фото: пресс-служба Кремля
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