В Кремле объяснили, что глава США не отправил телеграмму российскому коллеге.

В Москве ответили на вопрос прессы о поздравлении от американского президента-республиканца Трампа в день рождения российского президента Владимира Путина. Соответствующий комментарий журналистам на регулярном брифинге от 8 октября делал официальный представитель главы нашего государства Дмитрий Песков. Пресс-секретарь Кремля заметил, что никакой официальной телеграммы из Белого дома по случаю праздника администрация Президента России не получала.

Напомним, что 7 октября 2026 года Владимиру Путину исполнилось 74 года. Он родился в 1952 году.

Поздравительной телеграммы от Трампа не было. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Также чиновник пояснил, что никакой задержки в согласовании телефонного разговора президентов Владимира Путина и Дональда Трампа нет. Однако со своей стороны Москва сообщать о контактах по мере организация такого события.

В Кремле рассказали о подготовке к прямой линии Путина.

Фото: пресс-служба Кремля