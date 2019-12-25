Производитель обоев "Артекс" задолжал Сбербанку почти 1,5 млрд рублей

Сбербанк добился банкротства производителя обоев из Ленинградской области.

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области 8 октября признал банкротом ООО "Артекс", выпускающее обои, и открыл конкурсное производство. Это следует из материалов дела № А56-42457/2026, с которыми ознакомился "Петербургский дневник".

Ранее на предприятии ввели процедуру наблюдения. Инициатором банкротства выступил Сбербанк. Суд признал обоснованными требования кредитной организации примерно на 1,48 млрд рублей.

В реестр требований кредиторов включили 1,38 млрд рублей основного долга, 20,3 млн рублей процентов, 70,7 млн рублей неустойки за просрочку погашения кредита и 701,7 тыс. рублей за несвоевременную уплату процентов. Все требования отнесли к третьей очереди.

Задолженность образовалась по договору возобновляемой кредитной линии, заключенному в июле 2024 года с лимитом 2 млрд рублей. К 20 мая 2026 года долг "Артекса" перед Сбербанком достиг 1,48 млрд рублей.

В апреле Сбербанк и Альфа-Банк уже обращались в суд с ходатайствами о признании компании банкротом. В июле Сбербанк выставил на продажу права требования к предприятию за 4,8 млрд рублей.

Следующее заседание по делу назначено на 19 ноября 2026 года.

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Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)