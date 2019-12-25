В Петербурге билеты в театры подорожали на 22% за первый квартал 2026 года

От 500 рублей до 40 тысяч.

Стоимость культурного досуга в Петербурге выросла. Билеты на популярные спектакли и балеты обходятся в несколько тысяч рублей, а цены на отдельные постановки достигают 40 тыс. руб. При этом в городе остаются возможности посещать театры с меньшими затратами.

Поводом для обсуждения цен стало обращение многодетной жительницы Натальи Шейл в редакцию "КП-Петербург". Женщина рассказала, что хотела сводить детей в цирк, но стоимость билетов оказалась неподъемной для семьи из 4 человек. По ее словам, места на галерке стоили от 10 тыс. до 25 тыс. руб. в центральной части зала. Даже заявленная на сайте скидка в 20 % не сделала поход на представление доступным для семьи.

В Мариинском театре билеты на балет "Ромео и Джульетта" стоят от 5 тыс. до 12 тыс. руб. Посещение экспериментального представления "Лавр", в котором Юра Борисов читает отрывки из одноименного романа Евгения Водолазкина, обойдется в 5–20 тыс. руб. При этом билеты на оперу "Дон Кихот" можно найти по цене от 800 руб., а на "Пиковую даму" — от 1,6 тыс. руб.

В Михайловском театре билеты на балет "Спящая красавица" стоят от 12 тыс. до 40 тыс. руб. В Большом драматическом театре имени Товстоногова на спектакль "Холопы" доступны отдельные места стоимостью от 6 тыс. до 25 тыс. руб. На многие ближайшие постановки билеты уже распроданы, а зрителям предлагают записываться в лист ожидания. В то же время на некоторые студенческие проекты БДТ можно попасть за 500 руб.

Кандидат искусствоведения и член экспертного совета национальной театральной премии и фестиваля "Золотая маска" Дмитрий Изотов связывает повышение цен с ростом спроса. По его данным, за первый квартал 2026 года продажи билетов в театры Петербурга увеличились на 22 %, а средняя стоимость билета по стране за год выросла на 16 %.

Эксперт отмечает, что Петербург привлекает зрителей со всей России, а местные жители также активно посещают культурные мероприятия. На стоимость билетов влияют расходы театров на закупку и обслуживание сценического, светового и музыкального оборудования, логистику, оплату труда артистов и технических специалистов. Дополнительную нагрузку создают комиссии билетных агентов и онлайн-платформ.

По данным проекта "Чек Индекс", средняя стоимость билета в театр составила 2 055 руб. Это на 11 % больше, чем в 2025 году.

При этом в Петербурге можно найти более доступные варианты культурного досуга. Дмитрий Изотов советует обратить внимание на негосударственные театры, где билеты нередко стоят менее 1–1,5 тыс. руб. Также зрителям доступны театральные лаборатории, эскизные постановки и фестивальные показы, в том числе бесплатные.

Сэкономить можно, если планировать посещение заранее, следить за акциями в социальных сетях театров и выбирать будние дни или утренние представления. Эксперт также рекомендует не ориентироваться исключительно на известные имена: в городе работает более сотни сцен с разными репертуаром и ценовой политикой.

При покупке билетов через сайты объявлений и группы с предложениями о продаже контрамарок следует проявлять осторожность. По словам Изотова, за такими объявлениями могут стоять перекупщики или мошенники.

В некоторых театрах действуют специальные условия для отдельных категорий зрителей. Например, в Молодежном театре на Фонтанке при наличии свободных мест билеты по 500 руб. доступны представителям ряда категорий. Александринский театр предоставляет льготы пенсионерам и людям с инвалидностью, а "Санктъ-Петербургъ Опера" предлагает студентам и льготникам скидки до 50 %.

Для оплаты культурных мероприятий можно использовать "Пушкинскую карту", на которую ежегодно начисляют 5 тыс. руб., а также карту "Серебряный возраст". В разных учреждениях действуют программы лояльности с использованием "Единой карты петербуржца".

Дополнительную экономию обеспечивают театральные абонементы: скидка по сравнению с покупкой отдельных билетов может достигать 30 %. Однако такой вариант требует планировать посещение спектаклей заранее. Бесплатные билеты на представления иногда распространяют районные и муниципальные власти через свои сообщества в социальных сетях.

Цены в зарубежных театрах также могут быть высокими. В Большом театре билеты на балет "Сильфида" находили по 300 руб., а на оперу "Игрок" — по 15 тыс. руб. В Венской опере посещение "Отелло" обходилось в сумму от 1 715 до 25 тыс. руб. В миланском театре Ла Скала билеты на "Фауста" стоили от 5,7 тыс. до 20 тыс. руб. На сайте театра также указывались билеты за 10 евро, однако найти доступные места по этой цене автору материала не удалось. В Национальном центре исполнительских искусств Китая постановка "Великий поход" стоила от 1 265 до 11 132 руб.

Ранее сообщалось, что капремонт театра "Буфф" на Шаумяна обойдется Петербургу в 233,8 млн рублей.

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