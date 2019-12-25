Театр "Буфф" в Петербурге начали ремонтировать за 233,7 млн рублей

Капремонт театра "Буфф" на проспекте Шаумяна завершат к осени 2028 года.

Капитальный ремонт здания Санкт-Петербургского государственного музыкально-драматического театра "Буфф" на проспекте Шаумяна, 22, официально стартовал. Стоимость контракта составляет 233,7 млн рублей. Об этом сообщили представители учреждения "Деловому Петербургу".

В компании-подрядчике ООО "СК "Стальмонолитмонтаж" отметили, что одной из главных сложностей при подготовке стало согласование графика работ с деятельностью театра, включая репетиции.

Подрядчика удалось выбрать только с третьей попытки. Во время первой процедуры желающих участвовать не нашлось, а во второй заявку компании отклонили. Организация обратилась в Федеральную антимонопольную службу. Жалобу признали обоснованной: ошибку допустил банк, который неверно указал бенефициара. После этого конкурс провели повторно и заключили контракт.

Завершить капитальный ремонт здания театра "Буфф" планируют до осени 2028 года.

Ранее сообщалось, что капремонт театра "Буфф" на Шаумяна обойдется Петербургу в 233,8 млн рублей.

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