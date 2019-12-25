Петербург примет XII Невский международный экологический конгресс в конце мая

Иностранным участникам Невского экологического конгресса обеспечат выдачу виз.

XII Невский международный экологический конгресс пройдет в Петербурге 27 и 28 мая. Даты проведения мероприятия указаны в распоряжении правительства России.

Координацию работы федеральных органов исполнительной власти по подготовке и проведению конгресса возложили на Министерство природных ресурсов и экологии РФ.

Министерству иностранных дел России поручили обеспечить выдачу виз иностранным участникам мероприятия.

Ранее на Piter.TV: начался прием заявлений на получение новой семейной выплаты.

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