Петербург примет XII Невский международный экологический конгресс в конце мая

XII Невский международный экологический конгресс пройдет в Петербурге 27 и 28 мая. Даты проведения мероприятия указаны в распоряжении правительства России.
Координацию работы федеральных органов исполнительной власти по подготовке и проведению конгресса возложили на Министерство природных ресурсов и экологии РФ.
Министерству иностранных дел России поручили обеспечить выдачу виз иностранным участникам мероприятия.
Ранее на Piter.TV: начался прием заявлений на получение новой семейной выплаты.
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