Для студентов петербургского морского университета построили новый корпус

Ввод в эксплуатацию намечен на 2025 год.

В Санкт-Петербурге завершено строительство научно-производственного корпуса для Санкт-Петербургского государственного морского технического университета. Это ключевой вуз страны, где обучают специалистов по всем направлениям кораблестроения, отметил портал "Строительный Петербург".

По словам Марата Хуснуллина, возведение современных университетских объектов – важная задача, которая реализуется в рамках поручений Президента России.

Новый корпус включает административный и производственный блоки, которые позволят создать современную учебную базу для подготовки будущих специалистов. В нём появятся лаборатории, мастерские и учебные площадки.

Научно-производственный корпус состоит из двух блоков – производственного и административного. Первая часть здания представлена тремя функциональными зонами, где будут расположены Институт лазерных и сварочных технологий, учебные помещения механической обработки и помещение учебной верфи. Юрий Гордеев, заместитель Министра строительства и ЖКХ

Площадь нового здания составляет более 2,6 тыс. кв. м, а ввод в эксплуатацию намечен на 2025 год.

Фото: Минстрой РФ