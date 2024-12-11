Для студентов петербургского морского университета построили новый корпус

В Санкт-Петербурге завершено строительство научно-производственного корпуса для Санкт-Петербургского государственного морского технического университета. Это ключевой вуз страны, где обучают специалистов по всем направлениям кораблестроения, отметил портал "Строительный Петербург".
По словам Марата Хуснуллина, возведение современных университетских объектов – важная задача, которая реализуется в рамках поручений Президента России.
Новый корпус включает административный и производственный блоки, которые позволят создать современную учебную базу для подготовки будущих специалистов. В нём появятся лаборатории, мастерские и учебные площадки.
Научно-производственный корпус состоит из двух блоков – производственного и административного. Первая часть здания представлена тремя функциональными зонами, где будут расположены Институт лазерных и сварочных технологий, учебные помещения механической обработки и помещение учебной верфи.
Юрий Гордеев, заместитель Министра строительства и ЖКХ
Площадь нового здания составляет более 2,6 тыс. кв. м, а ввод в эксплуатацию намечен на 2025 год.
Фото: Минстрой РФ
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