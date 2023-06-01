Петербургские студенты смогут учиться в лучшем техническом вузе Индонезии

Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) является ведущим научно-технологическим вузом в Индонезии.

Студенты из России и Индонезии смогут учиться по обмену в лучших вузах обеих стран. Такая договоренность была достигнута между делегации Высшей школы экономики и Технологическим университетом Сурабая (ITS), рассказал "Петербургский дневник".

Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) является ведущим научно-технологическим вузом в Индонезии, он стабильно входит в топ лучших университетов страны согласно рейтингу Times Higher Education (THE).

Многие компании – индустриальные партнеры питерской Вышки рассматривают Индонезию как перспективную площадку для выхода в Азию. Анна Тышецкая, директор НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург

Она подчеркнула, что взаимодействие между обеими странами, в том числе по линии образования и обмена технологиями, будет только усиливаться.

СПбПУ откроет в Ханчжоу юго-восточной провинции Чжэцзян научно-образовательный центр "Умные материалы и интеллектуальные технологии". Цель проекта — подготовка специалистов в области передового производства. Он будет реализован совместно с китайскими партнерами.

Фото: пресс-служба НИУ ВШЭ