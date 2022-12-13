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СПБПУ откроет в Китае научно-образовательный центр
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СПБПУ откроет в Китае научно-образовательный центр

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Проект будет реализован на базе местного научно-исследовательского института ETRI.

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (СПбПУ) откроет в Ханчжоу юго-восточной провинции Чжэцзян научно-образовательный центр "Умные материалы и интеллектуальные технологии". Цель проекта — подготовка специалистов в области передового производства. Он будет реализован совместно с китайскими партнерами. Об этом 30 мая рассказал ректор университета Андрей Рудской.

В ходе переговоров коллеги из города Ханчжоу поддержали проект, предложенный Санкт-Петербургским политехническим университетом. Политех имеет опыт практического внедрения таких технологий, и китайские коллеги высоко оценили уровень компетенций политехников и потенциал таких научно-технических разработок.

Ректор СПбПУ, академик РАН Андрей Рудской.

В рамках проекта до 2025 года планируется запустить современные образовательные программы и организовать переподготовку кадров в области аддитивных и передовых производственных технологий. Партнерами российского вуза стали Чжэцзянский китайский-российский инженерно-технологический исследовательский институт и правительство Ханчжоу.

Проект будет осуществлен на базе местного научно-исследовательского института ETRI.

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Фото: Pxhere 

Теги: образовательный проект, образовательный центр, партнерство с китаем, спбпу, спбпу петра великого
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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