СПБПУ откроет в Китае научно-образовательный центр

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (СПбПУ) откроет в Ханчжоу юго-восточной провинции Чжэцзян научно-образовательный центр "Умные материалы и интеллектуальные технологии". Цель проекта — подготовка специалистов в области передового производства. Он будет реализован совместно с китайскими партнерами. Об этом 30 мая рассказал ректор университета Андрей Рудской.
В ходе переговоров коллеги из города Ханчжоу поддержали проект, предложенный Санкт-Петербургским политехническим университетом. Политех имеет опыт практического внедрения таких технологий, и китайские коллеги высоко оценили уровень компетенций политехников и потенциал таких научно-технических разработок.
Ректор СПбПУ, академик РАН Андрей Рудской.
В рамках проекта до 2025 года планируется запустить современные образовательные программы и организовать переподготовку кадров в области аддитивных и передовых производственных технологий. Партнерами российского вуза стали Чжэцзянский китайский-российский инженерно-технологический исследовательский институт и правительство Ханчжоу.
Проект будет осуществлен на базе местного научно-исследовательского института ETRI.
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Фото: Pxhere
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