Стали известны имена победителей XXVI Молодежного чемпионата по интеллектуальным играм в Петербурге

Участие в конкурсе приняли более 130 команд.

Имена победителей XXVI Молодежного чемпионата по интеллектуальным играм "Гран-при Санкт-Петербург" назвали 29 мая. Финал соревнования прошел сегодня на площадке Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна.

В 2023 году участие в чемпионате приняли более 130 команд. Турнир посвятили теме 320-летия основания Петербурга.

В финал вышли 17 команд в школьной категории и 23 — в студенческой. Победителями стали участники, которые смогли обойти соперников в турнирах "Что? Где? Когда?" и "Брейн-ринге". Среди школьников такой оказалась команда "30чем" от сборной Губернаторского физико-математического лицея № 30, а среди студентов — сборная "Нечто большее" от Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета ЛЭТИ.

Победителям вручили призы: памятные книги об истории Петербурга и медали.

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