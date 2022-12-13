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Студенты СПбГАСУ реализуют свои проекты благоустройства на территориях новых ЖК в Петербурге
Сегодня, 10:16
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Студенты СПбГАСУ реализуют свои проекты благоустройства на территориях новых ЖК в Петербурге

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Всего концепции благоустройства придомовых территорий представили 11 команд: победителями в итоге были объявлены сразу 2 проекта.

Студенты Санкт-Петербургского архитектурно-строительного университета (СПбГАСУ) смогут реализовать проекты благоустройства на территории новых ЖК в Северной столице при поддержке девелоперской компании "Главстрой Санкт-Петербург". Такой шанс предоставят победителям кейс-чемпионата "МАФ проект", которых выбрал застройщик.

Участники конкурса должны были подготовить альбом малых архитектурных форм для ЖК "Главстрой Санкт-Петербург". Всего концепции благоустройства придомовых территорий представили 11 команд:  победителями в итоге были объявлены сразу 2 проекта.

Так, первое место отдали команде, разработавшей иммерсивную зону с беседками, спортивной площадкой и зоной для занятия йогой. После детальной доработки объект начнут возводить в ЖК "Северная долина". Здесь же через некоторое возведут коворкинг под открытым небом.

Ещё один проект, выбранный жюри, предполагает создание деревянного "холма", который будет представлять из себя внесезонную детскую горку, скалодром и амфитеатр. Он будет создан в ЖК "Юнтолово".

Ранее мы сообщили о том, что около 130 тыс. жителей Ленобласти проголосовали за объекты благоустройства в регионе.

Фото: Пресс-служба "Главстрой Санкт-Петербург" 

Теги: благоустройство, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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