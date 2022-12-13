Около 130 тыс. жителей Ленобласти проголосовали за объекты благоустройства в регионе

В следующем году планируется изменение облика 29-ти городов региона в рамках проекта "Жильё и городская среда".

В Ленинградской области подходит к концу ежегодное голосование за лучшие проекты благоустройства общественных пространств в регионе. В общей сложности своё мнение в его рамках выразили более 128 тыс. местных жителей. Об этом сообщила пресс-служба областной администрации.

У ленинградцев осталось только 6 дней, чтобы успеть проголосовать за обновление того или иного объекта. В следующем году планируется изменение облика 29-ти городов региона в рамках проекта "Жильё и городская среда". Отдать свой голос можно за благоустройство Воронцовского бульвара в Мурино, Яблоневого сада в Выборге, микрорайона "Мариенбург" в Гатчине, парк "Косая гора" в Кудрово и др..

На данный момент в Ленинградской области воплощают проекты, выбранные в прошлом году.

Ранее мы сообщили о том, что на полигоне ТКО в Гатчинском районе запустили два газоперерабатывающих агрегата.

Фото: Правительство Ленобласти