На полигоне ТКО в Гатчинском районе запустили два газоперерабатывающих агрегата

Прокуратура Ленобласти контролирует устранение нарушений на полигоне ТКО в Гатчинском районе.

На особом контроле прокурора Ленинградской области Сергея Жуковского остаётся фактическое устранение выявленных в деятельности ООО "Новый Свет-ЭКО" нарушений природоохранного законодательства при эксплуатации полигона твердых коммунальных отходов (ТКО) в Гатчинском районе.

Как сообщили в прокуратуре, в настоящее время в рамках исполнения решений Гатчинского городского суда, организацией:

– запущены в эксплуатацию после ремонта два газоперерабатывающих агрегата;

– ведется работа по приобретению третьего газоперерабатывающих агрегата;

– в теле полигона пробурено 90 скважин для дополнительной откачки свалочных газов;

– завершается монтаж двух установок очистки образующегося на теле полигона фильтрата, готовится проведение пуско-наладочных работ;

– работниками ООО "Новый Свет-ЭКО" пройдено обучение по эксплуатации системы фильтрации.

В этом году превышения предельно допустимой концентрации вредных (загрязняющих веществ) на полигоне и ближайшей жилой застройки не зафиксированы.

Фото: Прокуратура Ленинградской области