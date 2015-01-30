Российские разработчики создали версию Clubhouse для Android

Пользователи Android получили возможность скачивать приложение напрямую из AppStore.

В четверг, 4 марта, команда разработчиков приложения для знакомств запустила для пользователей Android версию нового, но уже популярного приложения Clubhouse. Официальные разработчики еще не сделали официальный релиз для Google Play.

Мы хотим дать возможность пользователям Android скачивать приложение напрямую из стора. Сейчас приложение локализовано на русский язык и доступно только в России, в ближайшее время планируем запустить еще в 15 англоязычных странах и трех русскоязычных поделился планами с Piter.TV разработчик Ян Славкин.

Программисты перенесли в новую версию почти весь функционал iOS версии. Помимо этого разработчики разработали отдельный сервис, который позволяет обходить блокировку пользователей создающих аккаунты с Android-версии.

Возможно мы продолжим развитие нашего андройд клиента и после релиза официальной версии. Пока этот вариант нам видится с трудом. Сейчас мы стараемся отладить работу сервиса, позволяющего обходить запрет на создание аккаунтов с андойд устройств. Поэтому, пока есть вероятность некоторого процента пользователей, кто, к сожалению, не сможет создать аккаунт отметил Ян Славкин.

Ранее мы писали, что университеты Петербурга готовятся покорять Clubhouse.

Фото: Pixabay