Петербургский программист запустил неофициальную версию Clubhouse для Android

Специалист выложил версию в свободном доступе.

Накануне, 19 февраля, петербургский программист Григорий Клюшников в своем Twitter признался, что за один день сделал свою версию Clubhouse для пользователей телефонов с Android. Программу специалист выложил в свободном доступе.

Адаптация для Android позволяет выполнять основные действия, как и в оригинальной версии: присоединяться к комнатам, "поднимать руку", чтобы высказаться, просматривать профили пользователей и подписываться на них. Но пользователь не сможет модерировать беседы и получать уведомления.

Отметим, что Глеб Клюшников также занимался адаптацией соцсети "Вконтакте" для Android.

Ранее мы писали, что Кремль назвал интересной идею Маска побеседовать с Путиным в Clubhouse.

Фото: grishka11 / Twitter; pixabay