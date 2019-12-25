В Петербурге подняли цены на высшее образование

Стоимость обучения не повышали 2 года.

Петербургские вузы подняли цены на обучение в 2021 году. Об этом "Деловому Петербургу" сообщил председатель совета по координации приема в вузы Петербурга Анатолий Оводенко.

В прошлом году из-за пандемии и тяжелой финансовой ситуации у граждан цены решили не повышать. По словам Оводенко, государственные образовательные учреждения учитывают уровень инфляции. Негосударственные вузы могут повышать цены по своему усмотрению. Кроме того, как ранее рассказывал Piter.TV, в высших учебных заведениях теперь нет лимита внебюджетных мест.

Стоимость обучения зависит от направления и финансовой поддержки государства, так как на какие-то специальности выделяется больше средств, а на какие-то - меньше.

Онлайн-обучение может быть дороже, так как для его организации нужно выделить дополнительные средства.

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