Вузы Петербурга смогут сами решать, сколько "платников" принять в 2021 году

Ранее в контрольных цифрах приема прописывалось, сколько абитуриентов можно принять на бюджет и платные места. Теперь ограничения по второй категории сняты.

В этом году вузы Петербурга смогут решать, сколько абитуриентов принимать на внебюджетные места. Главное, чтобы их количество не выходило за пределы того количества, которое указано в лицензии. Об этом на пресс-конференции в "ТАСС" сообщил председатель комитета по высшей школе и науки Андрей Максимов, передал корреспондент Piter.TV.

Всего для абитуриентов выделят около 29 тыс. бюджетных мест. Это на тысячу больше, чем годом ранее. Бюджетные места увеличили на следующих направлениях — "Инженерное дело", "Здравоохранение и медицинские науки", "Образование и педагогические науки", "Искусство и культура" и других. По данным Андрея Максимова, около 71% бюджетных мест занимают ребята из регионов, оставшиеся 29% — петербуржцы.

На вопрос журналиста о том, почему жители Петербурга уступают приезжим ребятам, что ранее отметила и вице-губернатор Ирина Потехина, председатель ведомства посоветовал задать вопросы комитету по образованию. Он отметил, что в целом петербуржцы серьезно готовятся к ЕГЭ.

Ранее Piter.TV рассказал о том, какие нововведения ждут абитуриентов в этом году.

Фото: Piter.TV