В Ленинградской области завершилась приемная кампания

Более 72 тысяч заявлений подали абитуриенты в вузы, техникумы и колледжи Ленинградской области в ходе приемной кампании. Цифры озвучили в правительстве Ленинградской области.

Программы бакалавриата, магистратуры, специалитета выбрали 60 тысяч человек, а свыше 12 тысяч заявлений подано на программы среднего профессионального образования.

В региональных вузах популярностью пользовались такие направления подготовки, как юриспруденция, педагогическое образование, а также государственное и муниципальное управление. Наиболее востребованными специальностями и профессиями в колледжах и техникумах стали информационные системы и программирования, техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств, преподавание в начальных классах.

Приемная кампания проходила с 20 июня по 15 августа 2025 года. В этом году в колледжах и техникумах региона количество мест увеличилось на 1,5 тысячи.

Фото: правительство Ленобласти