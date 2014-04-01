Петербуржцы все больше уступают места в ведущих вузах иногородним выпускникам

Также вице-губернатор Ирина Потехина рассказала о нехватке школ в Петербурге.

В Петербурге снижается доля выпускников, которые поступают в городские вузы. Они уступают место ребятам из других городов. Вице-губернатор Ирина Потехина связывает это с ЕГЭ, который дает равный доступ к образованию, узнал "РБК".

Здорово, что в Петербург приедут лучшие головы, но потом будет борьба за рабочие места и, если петербургские школьники проигрывают в гонке за места в вузе, то они будут проигрывать и дальше. сказала член городского правительства.

В Петербурге есть дефицит школ. По последним данным, в городе не хватает около 100 образовательных учреждений. Сейчас идет строительство в среднем 10 школ в год. Такими темпами проблему удастся решить через 10 лет.

Ранее Рособрнадзор признал Петербург и Москву лучшими по качеству образования в стране.

Фото: Piter.TV