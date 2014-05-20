Рособрнадзор признал Петербург и Москву лучшими по качеству образования в стране

Ленинградская область также вошла в пятерку лидеров.

Федеральная служба по надзору в сфере образования признала Петербург и Москву лучшими в рейтингу по качеству образования. Как сообщили в пресс-службе ведомства, в пятерку лидеров вошли также Ленинградская, Калининградская, Ярославская область, в конце рейтинга оказались регионы Северо-Кавказского федерального округа.

Каждый регион, попавший в рейтинг, проходил оценку по трем направлениям. Первое – "результаты обучения в школе", которые составлены на основе данных об итогах ЕГЭ, ОГЭ, ВПР и данных о количестве учеников, не осваивающих школьную программу или, напротив, достигших высокого уровня подготовки. Второе – "развитие образовательной среды", составленное по данным об использовании компьютерного и лабораторного оборудования, а также показателя поступления выпускников в вузы и колледжи региона. И третье – "эффективность управленческих механизмов в системе образования", в которой отражается оценка управленческой деятельности региональных систем образования, ее Рособрнадзор проводит не первый год.

Отмечается, что для регионов-аутсайдеров уже организовали консультационное и методическое сопровождение. Рейтинг будет регулярно обновляться около двух раз в год.

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