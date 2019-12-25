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В Восточном Мурино построят новую школу и детский сад
Сегодня, 13:46
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nadezhda_sib

В Восточном Мурино построят новую школу и детский сад

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В этом году только начнется проектирование объектов.

МЧС передаст Ленинградской области землю в Восточном Мурино для строительства двух социальных объектов. Оформление документов начнется в ближайшее время, сообщила пресс-служба правительства региона.

Планируется, что в Мурино появится школа на 1200 мест и детский сад на 250 мест. Договоренности удалось достигнуть в 2020-м году, но для выделения участок нужно было межевание. На данный момент специалисты провели кадастровые работы. 

Проектирование социальных объектов начнется в этом году. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что водители смогут быстрее попадать в кварталы Западного Мурино с перекрестка около КАД. 

Фото: vk.com/v9kino

Теги: восточное мурино, социальные объекты, строительство, школа
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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