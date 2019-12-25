В Восточном Мурино построят новую школу и детский сад

В этом году только начнется проектирование объектов.

МЧС передаст Ленинградской области землю в Восточном Мурино для строительства двух социальных объектов. Оформление документов начнется в ближайшее время, сообщила пресс-служба правительства региона.

Планируется, что в Мурино появится школа на 1200 мест и детский сад на 250 мест. Договоренности удалось достигнуть в 2020-м году, но для выделения участок нужно было межевание. На данный момент специалисты провели кадастровые работы.

Проектирование социальных объектов начнется в этом году.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что водители смогут быстрее попадать в кварталы Западного Мурино с перекрестка около КАД.

Фото: vk.com/v9kino