Водители смогут быстрее попадать в кварталы Западного Мурино с перекрестка около КАД

Ежедневный трафик по развязке составляет в среднем до 15 тысяч машин в сутки.

Специалисты "Ленавтодора" изменили схему движения транспорта на перекрестке улицы Шувалова и Охтинской аллеи у въезда на КАД в Мурино. Об этом 2-го февраля сообщила пресс-служба правительства региона.

На перекрестке перенастроили светофор и добавили дополнительную секцию правого поворота с Охтинской аллеи на улицу Шувалова. Ранее об этом просили местные жители. Изменения обеспечат бесперебойный проезд машин в сторону жилых кварталов. Свои предложения по настройкам светофора можно направить Комитету по дорожному хозяйству Ленобласти в Инстаграме.

Напомним, развязка с КАД в западном Мурино была открыта осенью 2020-го года. На данный момент дорожники продолжают обустраивать круговой перекресток в составе развязки. Часть дороги уже открыта для водителей.

Фото: lenobl.ru