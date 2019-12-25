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Водители смогут быстрее попадать в кварталы Западного Мурино с перекрестка около КАД
Сегодня, 13:35
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nadezhda_sib

Водители смогут быстрее попадать в кварталы Западного Мурино с перекрестка около КАД

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Ежедневный трафик по развязке составляет в среднем до 15 тысяч машин в сутки.

Специалисты "Ленавтодора" изменили схему движения транспорта на перекрестке улицы Шувалова и Охтинской аллеи у въезда на КАД в Мурино. Об этом 2-го февраля сообщила пресс-служба правительства региона.

На перекрестке перенастроили светофор и добавили дополнительную секцию правого поворота с Охтинской аллеи на улицу Шувалова. Ранее об этом просили местные жители. Изменения обеспечат бесперебойный проезд машин в сторону жилых кварталов. Свои предложения по настройкам светофора можно направить Комитету по дорожному хозяйству Ленобласти в Инстаграме

Напомним, развязка с КАД в западном Мурино была открыта осенью 2020-го года. На данный момент дорожники продолжают обустраивать круговой перекресток в составе развязки. Часть дороги уже открыта для водителей. 

Фото: lenobl.ru

Теги: кад, ленавтодор, мурино, светофор
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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