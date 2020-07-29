В Мурино началось строительство кругового перекрестка с КАД

Два съезда уже практически готовы.

В Мурино началось строительство кругового перекрёстка, который станет составной частью развязки с КАД. Об этом Piter.TV узнал от пресс-службы комитета по развитию дорожного хозяйства Ленобласти.

На данный момент на объекте идет обустройство временной дороги, а вскоре рабочие займутся переустройством инженерных сетей, которые будут проходить под будущим перекрестком.

По словам пресс-службы, строительство развязки с КАД в Мурино близится к завершению, так как два съезда с Охтинской аллеи на КАД и обратно практически завершены. Стоимость строительства составляет около 800 млн рублей. Новая трасса в западном Мурино позволит автомобилистам напрямую заезжать в город, минуя городские кварталы.

Напомним, ранее власти Ленобласти планировали сделать обход Мурино "слева" в створе Гражданского проспекта, однако из-за сложностей с линиями электропередач от проекта фактически отказались. Кроме того, против трассы в этом месте выступали местные жители. По последней информации, два новых съезда на КАД откроют раньше срока.

Видео и фото: предоставлено комитетом по дорожному хозяйству ЛО