В Мурино два новых съезда на КАД откроют раньше срока

Еще два съезда завершат к концу лета.

В городе Мурино во Всеволожском районе года с 2018 года по заказу "Ленавтодора" строится развязка с КАД. Общая стоимость работ составила почти 800 миллионов рублей. Работы планируют завершить уже к 31 августа.

При этом работы по двум съездам с КАД, ведущим на Охтинскую аллею, будут завершены уже в ближайшее время, движение планируется запустить на следующей неделе. На участке осталось уложить лишь верхний слой асфальта и установить последние ограждения.

Еще два съезда завершат к концу лета. На них необходимо переключить водопровод большого диаметра, который "запитывает" Мурино. Работа уже ведется.

Конечно, в дорожном комитете признают, что пробок не избежать и после открытия этих съездов, но на этом останавливаться и не планируют. Дорожная сеть Мурино, будет развиваться дальше.

Ранее житель Мурино получил квитанцию за свет на 1,8 миллиона рублей.

Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад" (архивное фото)