Житель Мурино получил квитанцию за свет на 1,8 миллиона рублей

Местные жители шутят, что он, видимо, часто включает чайник.

Житель Мурино получил июньскую квитанцию на 1 786 860 рублей за электроэнергию. Документ мужчина опубликовал в сообществе "Девяткино online" во "Вконтакте".Местный житель интересуется, всем ли приходят такие счета?

Многие комментаторы отнеслись с юмором к этой ситуации.

Согласно информации из квитанции, у мужчины был перерасчет – на 1,5 млн рублей. Некоторые предположили, что он попросту внес неправильные показания.

При этом, по свежим данным от "Петербургской сбытовой компании" задолженность за электроэнергию жителей Ленобласти превысила 500 млн рублей. Самый крупный должник – Всеволожский район.

За три месяца долги петербуржцев за свет выросли на 150 млн рублей.

Фото: ВК/ Девяткино online