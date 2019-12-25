За три месяца долги петербуржцев за свет выросли на 150 млн рублей

Тех, кто уклонялся от уплаты долгов в течение длительного срока и не реагировал на прочие методы взыскания, ждет суд.

АО "Петроэлектросбыт" подвело итоги собираемости платежей за электроэнергию за последние три месяца – с апреля по июнь 2020 года. Общая сумма дебиторской задолженности жителей Петербурга за электроэнергию выросла более чем на 150 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба "Петроэлектросбыт".

В это же время продолжается судебная работа с особо крупными должниками. Тех, кто уклонялся от уплаты долгов в течение длительного срока и не реагировал на прочие методы взыскания, ждет суд. Те, кто не погасил долг даже после суда, ждут арест имущества и списание средств с банковских карт.

Оплатить счет за электроэнергию можно в сервисе "Личный кабинет" на сайте www.pes.spb.ru, в мобильном приложении "ПСК/ПЭС", в платежных терминалах и в центрах приема платежей АО "Петроэлектросбыт".

В мае петербургское УФАС попросило отменить штрафы для гостиниц за неуплату коммунальных платежей.

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