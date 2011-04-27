Цивилев: власти отследят стоимость электроэнергии на всей цепочке строительства

В Минэнерго рассказали о том, что типовые объекты сэкономят государству деньги на проектирование.

Российское министерство по энергетике будет следить за стоимостью электрической энергии на всей цепочке строительства мощностей и формирования киловатт-часа, а также планирует перейти к типовым проектам станций. Соответствующее заявление сделал глава профильного ведомства из федерального правительства Сергей Цивилев, выступая на сессии "Электроэнергия для развития Дальнего Востока", организованной в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) в 2025 году.

Мы будем смотреть в нашей финансовой модели, как это влияет на стоимость киловатт-часа... Если это влияет положительно, мы это решение принимаем, если влияет отрицательно, не принимаем. Получается сквозная система управления стоимостью, и мы будем этим заниматься постоянно в ручном режиме. Сергей Цивилев, глава Минэнерго РФ

Эксперт указал на необходимость создания в России отраслевого финансового института с участием государственных банков для финансирования проектов в электроэнергетике. По мнению Сергея Цивилева, уполномоченный орган должен выполнять такие функции, как льготное кредитование через субсидирование процентной ставки, проектно-банковское кредитование, инфраструктурные облигации, целевое финансирование, использование казначейских инфраструктурных кредитов. В Минэнерго добавили, что каждый индивидуальный проект заканчивается тем, что в результате властям требуется очень много времени уделять на проектирование, поэтому проект становится очень дорогой, и будущим поколениям будет непонятно, чем обусловлены такие завышенные расходы.

