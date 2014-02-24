Россия имеет возможность создать полностью российский СПГ-завод

Сергей Цивилев рассказал о планах по развитию отрасли.

Российское министерство по энергетике не исключило возможность создания российского СПГ-завода полного технологического цикла. Соответствующее заявление в интервью новостному порталу "ИнфоТЭК" сделал глава профильного ведомства Сергей Цивилев. Чиновник из федерального правительства указал журналистам, что пока что ключевые технологии, особенно для арктических проектов в вопросе сжиженного природного газа нуждаются в адаптации и дальнейшей локализации. При этом страна уже сейчас активно развивает собственное производство турбин и теплообменного оборудования.

Я бы не стал так категорично утверждать (что Россия не готова создать свой собственный, отечественный СПГ-завод). Сейчас Россия уже имеет значительные успехи в создании собственных технологий и оборудования для строительства заводов СПГ, нефтеперерабатывающих заводов и нефтехимических комплексов. Сергей Цивилев, глава Минэнерго РФ

Сергей Цивилев добавил, что эксперты большое внимание уделяют совершенствованию взаимоотношений между государственными компаниями и частным сектором. Также власти занимаются ускорением внедрения отечественных разработок через механизмы закупок. На текущий момент Россия в сегменте СПГ располагается на третьем месте в мировой рейтинге. Объем производства ресурсов достигает около 33 миллионов тонн ежегодно.

Япония за первое полугодие сократила импорт СПГ из РФ на 3,3%.

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