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Циклон "Квина" принесет в Петербург ветра и метели 5 февраля
Сегодня, 9:02
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Циклон "Квина" принесет в Петербург ветра и метели 5 февраля

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Столбики термометров покажут -4...-6 градусов.

Сегодня, 5 февраля, в Петербурге закружат метели, пройдет снегопад и подует сильный ветер. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в своем аккаунте в Instagram. 

Североатлантический циклон "Квина" и теплый атмосферный фронт принесут в город облачную погоду. Столбики термометров покажут -4...-6 градусов. Порывы юго-восточного ветра будут достигать 6-11 м/с. Атмосферное давление составит 747 мм рт. ст., что ниже нормы. Отметим, что воскресенье будет сырым и оттепельным в Северной столице.

В Ленобласти температура воздуха окажется около -3...-8 градусов. Синоптики предупредили о гололедице. Возможны снежные заносы. 

Фото: Pexels

 

Теги: михаил леус, погода петербург, природа, прогноз погоды, фобос, циклон квина
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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