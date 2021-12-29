В Ленобласти 5 февраля местами возможна метель

На дорогах гололедица, местами снежные заносы.

В Ленобласти в субботу, 5 февраля, ожидается облачная с прояснениями погода. Об этом сообщила пресс-служба МЧС со ссылкой на прогноз ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью местами пройдет небольшой снег, утром и днем в большинстве районов снега будет немного, на западе местами ожидаются снегопады. В отдельных районах – метель. Ветер юго-восточный, южный 7-12 м/с, ночью местами порывы до 15 м/с.

Температура воздуха ночью -14..-9 градусов, местами на востоке -20..-17, днем -9..-4 градуса. На дорогах гололедица, местами снежные заносы.

Также в в Петербурге ночью 5 февраля ожидается ухудшение погоды.

Фото: МЧС; pexels