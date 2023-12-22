Борис Джерелиевский и Родион Мирошник прокомментировали возможное будущее Валерия Залужного на Украине.

После отставки с должности главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валериф Залужный перестает быть военачальником и становится политической фигурой с большими амбициями в стране. Соответствующее заявление в интервью телеканалу "360" сделал эксперт Борис Джерелиевский. Он пояснил прессе, что у кандидата фиксируется определенный потенциал. Специалист пояснил, что Залужный "не повелся" на рабочие места, которые ему предлагались, в том числе, и в финансовой сфере. В Киеве могут пожалеть о том, что ничем "не связали" экс-главкома армии, так как теперь тот может действовать достаточно широко.

В дальнейшем могут быть различные варианты. В принципе, его достаточно долго и старательно раскручивали на Западе в том числе. Так что, естественно, ни в какую команду Зеленского <…>, на какие-то вторые-третьи места он не пойдет. Борис Джерелиевский, аналитик

Бывший посол Луганской Народной Республики в Москве, российский посол от министерства по иностранным делам по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник пояснил, что теперь карьера Валерия Залужного будет зависеть только от него самого. не исключено, что бывший военачальник возглавит на Украине местную оппозицию, так как за счет своих амбиций мужчина способен объединить вокруг себя людей, обозленных против действий киевского режима и Владимира Зеленского. Дипломат заметил, что если экс-главком ВСУ позволит власти, то его просто "сольют" и объявят ответственным за все проблемы в стране.

Если он сейчас не воспользуется этим вариантом и не объявит о своей политической роли, то его очень тихо сольют. На него повесят всю ответственность за провал контрнаступа, за сбитый Ил-76, за вообще все. Родион Мирошник, посол РФ

Мирошник назвал указ Зеленского о территориях контрпродуктивным.

Фото: YouTube / Телеканал Прямий