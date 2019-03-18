Что произошло в Санкт - Петербурге 18 марта?

Piter.TV собрал самые интересные события за этот понедельник.

1. На "Газпром арене" 11 тысяч болельщиков посмотрели трансляцию матча "Зенит-Спартак"

На Крестовском острове прошла онлайн-трансляция игры "Зенита" и "Спартака". Напомним, что матч состоялся в Москве. Перед болельщиками выступили популярные российские исполнители: Хаски и группа Каста.

2. В Красном Селе столкнулись две иномарки

В понедельник, 18 марта, в Ленобласти сличилась авария с участием 2 легковых автомобилей. Мобильный корреспондент Piter.TV прислал видео с места ЧП.

3. Иномарка влетела в стену жилого дома на Балтийской улице

В Кировском районе Петербурга 18 марта произошла авария. Автомобиль марки Datsun влетел в стену жилого дома на Балтийской улице. В сети появилось видео с места происшествия.

4. Петербуржец передумал выходить в окно из многоэтажки на Художников

Жители Выборгского района заметили мужчину, повисшего на балконе многоэтажки. Очевидцы решили записать опасный момент на видео. Волнения свидетелей событий не подтвердились: герой недолго подвергал себя опасности. Он предпочел забраться в квартиру.

5. На Гатчинском шоссе внедорожник сбил собаку

На выходных, 17 марта, на видео попало ДТП в Красном Селе, в котором погибла собака. Животное убежало от хозяина, пока тот ненадолго отлучился в магазин, и попало под колеса внедорожника. Видео выложено в группе "Транспортный коллапс".

Видео: Piter.TV