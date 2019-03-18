Что произошло в Санкт - Петербурге 18 марта?

1. На "Газпром арене" 11 тысяч болельщиков посмотрели трансляцию матча "Зенит-Спартак"
На Крестовском острове прошла онлайн-трансляция игры "Зенита" и "Спартака". Напомним, что матч состоялся в Москве. Перед болельщиками выступили популярные российские исполнители: Хаски и группа Каста.
2. В Красном Селе столкнулись две иномарки
В понедельник, 18 марта, в Ленобласти сличилась авария с участием 2 легковых автомобилей. Мобильный корреспондент Piter.TV прислал видео с места ЧП.
3. Иномарка влетела в стену жилого дома на Балтийской улице
В Кировском районе Петербурга 18 марта произошла авария. Автомобиль марки Datsun влетел в стену жилого дома на Балтийской улице. В сети появилось видео с места происшествия.
4. Петербуржец передумал выходить в окно из многоэтажки на Художников
Жители Выборгского района заметили мужчину, повисшего на балконе многоэтажки. Очевидцы решили записать опасный момент на видео. Волнения свидетелей событий не подтвердились: герой недолго подвергал себя опасности. Он предпочел забраться в квартиру.
5. На Гатчинском шоссе внедорожник сбил собаку
На выходных, 17 марта, на видео попало ДТП в Красном Селе, в котором погибла собака. Животное убежало от хозяина, пока тот ненадолго отлучился в магазин, и попало под колеса внедорожника. Видео выложено в группе "Транспортный коллапс".
Видео: Piter.TV
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