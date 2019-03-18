Иномарка влетела в стену жилого дома на Балтийской улице

В сети появилось видео с места происшествия.

Утром 18 марта в Кировском районе Петербурга произошла авария. По словам очевидцев, автомобиль марки Datsun влетел в стену жилого дома на Балтийской улице. В сети появилось видео с места происшествия.

О пострадавших ничего неизвестно. По крайней мере, скорой помощи и сотрудников ДПС на записи не видно. Свидетели аварии полагают, что водитель не справился с управлением и врезался в дом. Подробности происшествия уточняются.

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