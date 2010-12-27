Дважды за утро иномарки врезались в дома Петербурга

Аварии произошли в историческом центре Северной столицы.

За одно утро в дома Петербурга врезались уже две иномарки. Аварии произошли в историческом центре Северной столицы. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

Одно ДТП произошло на набережной реки Фонтанки в районе пересечения улицы с переулком Джамбула. На тротуар выскочил Volkswagen Passat и протаранил фасад здания. Стоит отметить, что автомобиль был припаркован рядом с домом. В него на большой скорости влетела машина "какой-то охраны".

Вторая авария произошла на перекрестке улицы Степана Разина и Рижского проспекта. По словам очевидцев, в дом въехала Mazda CX-5. Помог ей в этом водитель Opel. Mazda ехала по Рижскому проспекту прямо, а Opel поворачивал на Степана Разина.

По предварительной информации, аварии обошлись без серьезных травм. Однако во втором случае могла случиться трагедия. Девушка едва успела отскочить в сторону, когда на нее летела машина. "Было очень страшно", — поделилась в сети Ирина.

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Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург