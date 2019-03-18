На "Газпром арене" 11 тысяч болельщиков посмотрели трансляцию матча "Зенит-Спартак"

Прямая трансляция собрала на Крестовском более десяти тысяч фанатов петербургской команды.

На Крестовском острове прошла онлайн трансляция игры "Зенита" и "Спартака", которая состоялась в Москве. Перед болельщиками до начала матча выступили популярные российские исполнители: Хаски и группа Каста.

По данным организаторов, поддержать "сине-бело-голубых" на стадион пришло около 11 тысяч петербуржцев и гостей Северной столицы. Такие сведения предоставили в пресс-службе клуба.

Напомним, что создавать из площадки импровизированную фан-зону для болельщиков становится уже доброй традицией. Регулярно в Петербурге устраивают онлайн показы выездных матчей "Зенита". На этот раз спортсменам удалось сыграть со "Спартаком вничью со счетом 1:1.

Фото: Вконтакте/ФК "Зенит"

Видео: Instagram