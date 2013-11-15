Что произошло в Петербурге 29 июля: главные новости дня

Piter.TV собрал в один материал главные события четверга, 29 июля.

Что произошло в Петербурге в четверг, 29 июля? Piter.TV собрал в один материал главные события дня.

Во время ливня на Наличной затопило 16-этажный дом.

Сильные дожди прошли по городу вечером 28 июля. Во время ливня сильно пострадали жители дома №44/2 по Наличной улице: вода текла с потолка на пол из прорвавшейся водосточной трубы. Затоплено оказалось полдома, жильцы остались без света до утра.

Городской "Водоканал" посчитал, что в целом система водоотведения Петербурга справилась с осадками. Скопления воды наблюдали на пересечении Богатырского и Шуваловского проспекта, Особенно интенсивным дождь был в Кронштадтском, Приморском, Колпинском, Курортном, Московском районах.

Бомбоубежище в сквере Цоя начали переделывать под детский бассейн.

Этот первый в городе проект по приспособлению защитного сооружения гражданской обороны под детский бассейн, им будет управлять ГБУ СШОР по плаванию "Радуга". Ранее в помещении располагался ночной клуб. Сейчас в будущем бассейне ремонтируют внутренний интерьер, на все работы уйдет порядка 100 млн рублей. Бассейн откроют в 2022 году.

В Петербурге полиция нашла врачей, делавших липовые сертификаты вакцинации от коронавируса.

Сначала к правоохранителям обратился горожанин, честно признавшийся, что решил купить липовую справку об отрицательном ПЦР-тесте. Купить справку предлагали за несколько тысяч рублей в некоем телеграм-канале, и, как выяснилось, администратор канала обманул мужчину – он перестал выходить на связь после получения от петербуржца денег. В организации аферы подозревают неработающего горожанина, 31-летнюю врача и 53-летнюю медсестру. Известно, что неиспользованный препарат уничтожали, а фальшивые данные о вакцинации появлялись на Госуслугах.

В Петербурге несколько привитых горожан умерли от коронавируса.

Как сказал глава комздрава Дмитрий Лисовец, погибшие вакцинировались двумя компонентами, но имели тяжелые сопутствующие патологии, онкологические и сердечно-сосудистые заболевания. Лисовец напомнил, что вакцина снижает риск заболеть и умереть от ковида более чем в 20 раз. Вакцинированные попадают в больницы после первого этапа или после только-только поставленного второго.

Петербурженка, прогнавшая детей-инвалидов с площадки у ЖК "Балтийская жемчужина", извинилась.

Женщина заявила, что была груба и хочет извиниться перед воспитателем центра для детей с аутизмом, поскольку толкнула ее. Также петербурженка рассказала, что борется со всеми детсадами и развивающими центрами из третьего корпуса ЖК ради "порядка и справедливости". Женщина отметила, что не оскорбляла детей-инвалидов и что спокойно могла бы отнестись к одному особенному ребенку на площадке. Сразу несколько детей с аутизмом на площадке ее не устраивали.

Между тем, муж скандальной петербурженки получает угрозы от неизвестных. Анонимы грозились сжечь его машину.

Роспотребнадзор разрешил купаться в Верхнем Суздальском озере. До этого момента все водоемы в черте города считались непригодными для заплывов.

Специалисты снова проверили воду на различные показатели, в озере неподалеку от станции метро "Озерки" показатели соответствовали нормам. Водоемы у остальных 23 пляжей по-прежнему признаются опасными: в них можно подхватить кишечные и энтеровирусные инфекции, вирусный гепатит А.

Тем временем, в реке Мойке утонул 16-летний подросток. Вместе с братом и другом он устроил заплыв, который оказался смертельным. Юноша провел под водой 20 минут, его не удалось спасти.

На проспекте Кима поднялся асфальт из-за прорыва трубы с горячей водой.

Теплосеть в Василеостровском районе проверяли на плотность и прочность, вздутие асфальта у дома №4 обнаружили в ходе диагностики. Площадь разлива составила 50 квадратных метров, автомобилей и людей разлив не коснулся. Аварийная бригада устраняет дефект.

Коллаж: Piter.TV

Видео: Видео: ВКонтакте / Живем на Васильевском; пресс-служба МВД; YouTube / GameTash

Фото: Лен ТВ 24