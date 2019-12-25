В Мойке утонул 16-летний подросток

Его старшего 18-летнего брата удалось спасти.

Вечером 28 июля в Петербурге произошла трагедия у реки Мойки. Примерно в 20:30 у павильона России трое молодых людей решили переплыть реку, но удалось это не всем, один парень утонул. Подробности сообщил "Мегаполис".

В заплыв отправились двое братьев и их друг, один из братьев утонул. О произошедшем рассказал молодой человек, который спас тонувшего старшего брата.

Младшего брата не сразу удалось найти, тело увидели только когда оно всплыло. Подростка пытались реанимировать, но все было тщетно, он провел под водой 20 минут.

Погибшему было всего 16 лет, его старшему брату – 18.

Вечером 27 июля тело женщины достали из пруда в парке Героев-пожарных.

Фото: Piter.tv