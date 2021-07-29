Во время ливня на Наличной затопило 16-этажный дом

Жильцы многоэтажки остались без электричества до утра.

Вечером 28 июля на Петербург обрушился сильный ливень, который обернулся крупными неприятностями для жителей дома №44/2 на Наличной улице. Горожане сняли на видео, как с потолка течет вода прямо на пол. Ролик появился в группе "Живем на Васильевском | Васильевский остров" в соцсети "ВКонтакте".

Причиной потопа в 16-этажном доме стал прорыв водосточной трубы. По словам автора видео, затоплены оказались полдома. Жильцы многоэтажки остались без света до утра. Теперь управляющей компании предстоит "большая работа" по восстановлению сетей и ремонту здания.

Никогда в жизни не видела ничего подобного. Отметила автор видео

Ранее мы писали, что в дома Нового Петергофа вернули электричество, пропавшее в грозу.

Видео: ВКонтакте / Живем на Васильевском | Васильевский остров / Елена Дементьева