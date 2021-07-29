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Во время ливня на Наличной затопило 16-этажный дом

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Жильцы многоэтажки остались без электричества до утра.

Вечером 28 июля на Петербург обрушился сильный ливень, который обернулся крупными неприятностями для жителей дома №44/2 на Наличной улице. Горожане сняли на видео, как с потолка течет вода прямо на пол. Ролик появился в группе "Живем на Васильевском | Васильевский остров" в соцсети "ВКонтакте".

Причиной потопа в 16-этажном доме стал прорыв водосточной трубы. По словам автора видео, затоплены оказались полдома. Жильцы многоэтажки остались без света до утра. Теперь управляющей компании предстоит "большая работа" по  восстановлению сетей и ремонту здания.

Никогда в жизни не видела ничего подобного.

Отметила автор видео

Ранее мы писали, что в дома Нового Петергофа вернули электричество, пропавшее в грозу.

Видео: ВКонтакте / Живем на Васильевском | Васильевский остров / Елена Дементьева

Теги: ливень, потоп, прорыв трубы
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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