Жителям Нового Петергофа вернули свет, пропавший во время грозы

На оборудовании 6 кВ произошло технологическое нарушение.

Грозовой ночью 29 июля жители Нового Петергофа остались без света. Причиной стало технологическое нарушение на оборудовании 6 кВ. На данный момент электроснабжение в жилых домах полностью восстановлено. Об этом сообщили в компании "Россети Ленэнерго".

Местные жители пожаловались на отключение света около полуночи. Жалобы поступали с улиц Бородачева, Константиновской и Разводной. Людям пришлось воспользоваться фонариками, чтобы хоть как-то осветить свои квартиры.

По данным "Россети Ленэнерго", с 02:12 ночи все потребители, попавшие в зону отключения, получили электроэнергию.

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Фото: pexels.com